Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3212474
Zee OdishaOdisha National-InternationalThalapathy Vijay: ବିଜୟଙ୍କ ସହ ରିଲ ସେୟାର କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବ୍ଲକ କଲା ମେଟା

Thalapathy Vijay: ବିଜୟଙ୍କ ସହ ରିଲ ସେୟାର କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବ୍ଲକ କଲା ମେଟା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୟ ଥଲାପଥୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେଜରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଏକ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ (ଆଇ ଆଣ୍ଡ ବି) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବିଜୟ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦି

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 11, 2026, 09:25 AM IST

Trending Photos

Thalapathy Vijay: ବିଜୟଙ୍କ ସହ ରିଲ ସେୟାର କଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ବ୍ଲକ କଲା ମେଟା

Thalapathy Vijay: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜୟ ଥଲାପଥୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ଷ୍ଟେଜରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଏକ ରିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ (ଆଇ ଆଣ୍ଡ ବି) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବିଜୟ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିଲ ଏବଂ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟକୁ ‘ବ୍ଲକ’ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ପରବର୍ତ୍ତି ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରି ଭିଡିଓକୁ ଅନବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କଲା ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏକ ଭୁଲ ଥିଲା।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ LOPର କିଛି ପୋଷ୍ଟ MeitY ଦ୍ୱାରା 'ବ୍ଲକ' କରାଯାଇଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ MeitY ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଭୁଲବଶତଃ ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଗ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।

ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ‘ଏକ୍ସ’ (ପୂର୍ବରୁ ଟୁଇଟର) ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ‘ଆଜିର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଥାଲାପଥୀ ବିଜୟଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ରିଲ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ଲକ କରିଛି।’ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇରାଲ ରିଲ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୧୨ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ପାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ ୪୬ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ‘ମେଟା ଆକାଉଣ୍ଟଟି କାହିଁକି ଉପଲବ୍ଧ ହେଲା ନାହିଁ ତାହା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହି ତ୍ରୁଟି MeitY ନିୟମାବଳୀର ପରିଣାମ! ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ହେରଫେର କରାଯାଇଛି।’

Add Zee News as a Preferred Source

'X' ରେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା, YouTube ଭ୍ୟୁ ଏବଂ Instagram ଫଲୋଅର୍ସ ସବୁ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀବତ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତର ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରୁଛି। ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକର ଜବାବରେ, MeitY ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ନେତାଙ୍କ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ MeitY ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସିଷ୍ଟମ ଭୁଲବଶତଃ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅବରୋଧ ପାଇଁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। 

 

ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀନିତେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ମେଟା ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି। ମେଟା, ଏହି ଭିଡିଓରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଏହାକୁ କାହିଁକି ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଛି? ଅତି କମରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଘୃଣ୍ୟ।

Also Read: Odisha News: ଆଜି ପୋଲିସ କମିସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ

Also Read: WB Election: ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶଶିଥରୁରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେପିକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏପରି

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Crude Oil price
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁଣି ବିଫଳ, ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି; ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦର...
bhubaneswar news
Odisha News: ଆଜି ପୋଲିସ କମିସନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବ କଂଗ୍ରେସ
WB Election
WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଶଶିଥରୁରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ବିଜେପିକୁ ନେଇ କହିଲେ ଏପରି
Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର...
RCB vs MI
IPL 2026:କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ଜିତିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ