Rahul Gandhi: ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’କୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ରାହୁଲ: ବିଜେପି-RSS ବିରୋଧରେ ଲଗାଇଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

Rahul Gandhi: ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସ୍କୁ ତୀବ୍ର ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଦଳିତ ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାସକ ଦଳର ବିଚାରଧାରା ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧର୍ମସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ଦଳିତ ନେତାଙ୍କ ଯିବା ପରେ ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’ କରାଯିବାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସର CLP ନେତା ଜଣେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ହାଲଦ୍ୱାନୀ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନକୁ ଯାଇ ଭାଷଣ ଦେବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସେ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, କାହାକୁ ଦଳିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ‘ଅଶୁଦ୍ଧ’ ଭାବିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ନୀତି ବିରୋଧୀ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
FIR ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବି
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଖଡଗେଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’ ଘଟଣାରେ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ FIR ରୁଜୁ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା SC/ST ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
‘ଦେଶରେ ଦୁଇ ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ’
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିକୁ ଦୁଇଟି ବିଚାରଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଲଢ଼େଇ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମ୍ବେଦକର, ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହରୁ ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନର ବିଚାରଧାରା ଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି ଓ ଆରଏସଏସ୍ର ବିଚାରଧାରା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଦଳିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମାଜର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଦାବି କରି ସେ ସ୍କୁଲରେ ଦଳିତ ପିଲାଙ୍କୁ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରାଇବା, ଝାଡ଼ୁ-ପୋଛା କରାଇବା ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଲଗା କପ୍ରେ ଚା’ ଦିଆଯିବା ଭଳି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମାଜରେ ଭେଦଭାବର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ରାହୁଲଙ୍କ ବୟାନ
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପିର ନୂଆ ସାଂଗଠନିକ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ନୂଆ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ସଂଗଠନ ନେଇ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସର ଲଢ଼େଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂଗଠନ ସହ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଚାରଧାରାର ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ଲଢ଼େଇ।