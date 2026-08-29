Add Zee Business As A Preferred Source
App

Rahul Gandhi: ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’କୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ରାହୁଲ: ବିଜେପି-RSS ବିରୋଧରେ ଲଗାଇଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ

ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ସେ ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ ସହ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, କାହାକୁ ଦଳିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ‘ଅଶୁଦ୍ଧ’ ଭାବିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳ ନୀତି ବିରୋଧୀ। ଏଭଳି ଘଟଣାରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 29, 2026, 02:26 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:26 PM IST
Rahul Gandhi: ‘ଶୁଦ୍ଧିକରଣ’କୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲେ ରାହୁଲ: ବିଜେପି-RSS ବିରୋଧରେ ଲଗାଇଲେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଗଜପତି ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ,ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ...
2
3
4
5