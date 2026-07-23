ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ । ଫାଷ୍ଟଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ମାମଲାର ତ୍ବରିତ ଶୁଣାଣି ହେବ। କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଦାପି ଛଡ଼ାଯିବନି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଗଠନ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ, କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ "ବହୁତ କ୍ଷତି" ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟର ଜବାବ ଦେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ବାରମ୍ବାର ପେପର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନିୟମିତତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି।
You are the one who has harmed the future of our youth the most.
You allowed and encouraged the total capture and destruction of our education system - and protected every person responsible for it.
The students’ demands are clear:
1. Sack Dharmendra Pradhan.
2. Apologise to… https://t.co/0MK4wPMNiK
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2026
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ପେପର ଲିକ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଇନ, ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ କ୍ୟାରିଅର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଦଶମ ପୋଷ୍ଟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ । ଏଥିସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ "ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ"।
ପରୀକ୍ଷା ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଆସିଛି, ସିପିଆଇ(ଏମ୍) ପ୍ରତିବାଦର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦଗୁଡ଼ିକ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ସମେତ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ଦାବିକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି।