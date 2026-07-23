Add Zee Business As A Preferred Source
App

ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍

ଆଜି ସକାଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ, ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ଏବଂ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:28 AM IST
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ମାମଲାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NBT: କଳା ସ୍ନାତକଙ୍କ ପାଇଁ ୭୦ ହଜାର ଦରମାରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ...
NBT Jobs1 hr ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
Bahuda Yatra 20262 hrs ago
4
Accident News3 hrs ago
5
vk pandian1:28 AM IST