IPS ୱାଇ ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଯିବେ

Rahul Gandhi to Meet IPS Y Puran Kumar's Family: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ୍) ଅଧିକାରୀ ୱାଇ.ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।
Rahul Gandhi to Meet IPS Y Puran Kumar's Family: ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା (ଆଇପିଏସ୍) ଅଧିକାରୀ ୱାଇ. ପୁରନ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ କୁମାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବେ।
ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ କୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ କୁମାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୦୧ ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କୁମାର ଅକ୍ଟୋବର ୭ ତାରିଖରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସେକ୍ଟର ୧୧ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
କୁମାରଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ରୋହତକର ସୁନାରିଆରେ ପୋଲିସ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାପାନ ଗସ୍ତରୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଫେରିଥିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ପତ୍ନୀ ଅମନୀତ କୁମାର ଏକ ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା "ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହଇରାଣ"ର ପରିଣାମ।