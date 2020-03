କୋରୋନାକୁ ନେଇ ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ରାହୁଲଙ୍କ ଚିଠି, କହିଲେ ଏମିତି କିଛି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କୋରୋନା ମୁକାବିଲାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ଚିଠିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମୟରେ ଦେଶ ଏକ ବୃହତ ମାନବୀୟ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଛିଡା ହୋଇଛି । ଦେଶରେ କୋରୋନା ଭୂତାଣୁ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ । କୋଭିଡ -19 ଜୀବାଣୁର ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ସପ୍ତାହ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ମୋର ସନ୍ଦେହ ଏହା ଯେ ଶେଷରେ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ।

Earlier today I wrote a letter to the PM on the Coronavirus crisis. While I’ve offered him my complete support in dealing with this extraordinary situation, I’ve also shared some of my concerns about the ongoing lockdown. My letter is forwarded with this tweet https://t.co/CjxLnFJTM5

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2020