Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Railways: ଓଡ଼ିଶା ସହ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ

ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ୪,୭୯୦ଟି ଗାଁର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୫୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ରେଳ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 09, 2026, 05:06 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 05:06 PM IST
Indian Railways: ଓଡ଼ିଶା ସହ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତ-ଏ ଦଳ ଘୋଷିତ, ପଡିକ୍କଲ ଅଧିନାୟକ
2
3
4
5