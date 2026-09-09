Indian Railways: ଓଡ଼ିଶା ସହ ୫ ରାଜ୍ୟରେ ରେଳ ବିକାଶର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ, ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ

Indian Railways: ଦେଶର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ CCEA ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ ମଲ୍ଟି-ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୭୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେବ।
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଦେଇ ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ରେଳ ନେଟୱର୍କରେ ପ୍ରାୟ ୬୫୬ କିଲୋମିଟର ଅତିରିକ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଡ଼ିବ। ୨୦୨୯-୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସାରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
କେଉଁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ?
କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି—
ଖଡ଼ଗପୁର-ଝାରସୁଗୁଡ଼ା (ବାଗଡ଼େହୀ) ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ୍
କଟନୀ-ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ୍ ଚତୁର୍ଥ ରେଳ ଲାଇନ୍
ବିଲାସପୁର (ଉସଲାପୁର)-ପେଣ୍ଡ୍ରା ରୋଡ୍ ତୃତୀୟ ରେଳ ଲାଇନ୍
ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଯୋଗ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରେଳପଥଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ଏହା ସହ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବା ସହ ରେଳପଥରେ କନଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିବା ଆଶା କରାଯାଉଛି।
୪,୭୯୦ ଗାଁ ଓ ୫୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ
ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି ୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଭାବ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟ ୪,୭୯୦ଟି ଗାଁର ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ ହେବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୫୬ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ରେଳ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସହଜ ହେବ।
ମାଲ ପରିବହନରେ ବଡ଼ ଫାଇଦା
ଏହି ରେଳ କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ମାଲ ପରିବହନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକରେ କୋଇଲା, ସିମେଣ୍ଟ, ଲୁହା ଓ ଇସ୍ପାତ ଭଳି ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ।
ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ରେଳର ମାଲ ପରିବହନ କ୍ଷମତାରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୨.୭ କୋଟି ଟନ୍ ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷମତା ଯୋଡ଼ିବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ
ରେଳ ନେଟୱର୍କ ବିସ୍ତାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳକୁ ଯାତାୟାତ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରାଚୀନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବାନ୍ଧବଗଡ଼ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ଅମରକଣ୍ଟକ ମନ୍ଦିର, ଅଚାନକମାର ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ, ରତନପୁର ମହାମାୟା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଲ୍ହାର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସ୍ଥଳ ଭଳି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଏହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ରୋଜଗାର ସୁଯୋଗ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ରହିଛି।
PM ଗତି ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ PM ଗତି ଶକ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବା, ମଲ୍ଟି-ମୋଡାଲ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଦେଶର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଉଚ୍ଚ ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ କରିଡରଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣର ଯାତ୍ରୀ ଓ ମାଲ ପରିବହନକୁ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ
ରେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ହେଲେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଉପରେ ଚାପ କମିବା ସହ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କମିପାରେ। ସରକାରଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଲିଟର ତେଲ ଆମଦାନୀରେ ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ପ୍ରାୟ ୬୨ କୋଟି କିଲୋଗ୍ରାମ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ, ଏହି ୩ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦେଶର ରେଳ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ସହ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ, ମାଲ ଢ଼ାଇ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଓ ଅଞ୍ଚଳୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।