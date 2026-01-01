Bullet Train: ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଗଡିବ? ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ...

ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୭ ରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
Trending Photos
Bullet Train: ଦେଶରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଚାଲିବ ସେନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ଖବର ଆସିଛି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫, ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଜୁରାଟର ସୁରଟ ଏବଂ ବାପି ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ। ସୁରଟ ଏବଂ ବିଲିମୋରା ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ । ତା’ପରେ ଭାପି-ସୁରଟ ସେକ୍ସନ୍ ରେ ଚାଲିବ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ । ଏହାପରେ, ଭାପିରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଏବଂ ଥାନେ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସେକ୍ସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଶେଷରେ, ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଘୋଷଣା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶ ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୨୭ ରେ ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇବ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରତାର ସହ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ୫୦୮ କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୩୨ କିଲୋମିଟର ଭାୟାଡକ୍ଟ ଏବଂ ୪୧୨ କିଲୋମିଟର ପିଅର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ୧୭ଟି ନଦୀ ସେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ୫ଟି ପିଏସସି (ପ୍ରି-ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଡ୍ କଂକ୍ରିଟ୍) ଏବଂ ୧୨ଟି ଷ୍ଟିଲ୍ ସେତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏଥିସହ ୨୪୨ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ ସହିତ ୪.୮ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ୨୮୦ ଟ୍ରାକ୍ କିଲୋମିଟର (୧୪୦ ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟର) ରେ ଆରସି ଟ୍ରାକ୍ ବେଡ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ଭାୟାଡକ୍ଟରେ ୪,୩୦୦ OHE ମାଷ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ରୁଟ୍ କଭର କରୁଛି। ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ୭ଟି ପର୍ବତ ସୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। BKC ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଟା ମଧ୍ୟରେ ୨୧ କିଲୋମିଟର ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ୫ କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସୁରଟ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ରୋଲିଂ ଷ୍ଟକ୍ ଡିପୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁପରଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ଉଚ୍ଚ ଷ୍ଟେସନରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭିରାର ଏବଂ ବୋଇସର ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ସ୍ଲାବ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଭୂତଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ଲାବ୍ କାଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କାମ ଅନେକ ଥର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଗୁଜୁରାଟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ଏକାଧିକ ଥର ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଗୁଜରାଟ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ-ଅହମ୍ମଦାବାଦ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରର ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ସୁରଟ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଫଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି ? ସେମାନେ କିପରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ମୋଦୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଗୁଜରାଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
Also Read- New Year 2026: ଆଜିଠୁ ୭ଦିନ କେମିତି ବିତିବ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ
Also Read- ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଦାବି ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ