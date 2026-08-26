Indian Railway: ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ଦେଖାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

Indian Railway: କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେଶର ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଚାରି ଲେନରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ରେଳ କରିଡର ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପିଛି। ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋଟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କର କେବଳ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ, ସେମାନେ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୪୧ ପ୍ରତିଶତ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ରୁଟଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାରତୀୟ ରେଳ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭାରତୀୟ ରେଳ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୁଟଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ନେଟୱାର୍କକୁ ଚାରି ଲେନରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ନେଟୱାର୍କରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାତଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ-ହାଓଡ଼ା, ହାଓଡ଼ା-ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇ-ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ-ହାଓଡ଼ା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୌହାଟି
ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟ୍ରେନ୍ କ୍ଷମତା
ଏହି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ରେଳବାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବ। ଏହା ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନାକୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହି କରିଡରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ
ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ରେଳ ପରିବହନର ପରିବେଶଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ନେଟୱାର୍କର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦେଶରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଅଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ କରିଡରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏହି ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ରେଳ ନେଟୱାର୍କର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ଉଭୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉନ୍ନତ ରେଳ ସଂଯୋଗୀକରଣରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବ।