Add Zee Business As A Preferred Source
App

Indian Railway: ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ଦେଖାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ

ଭାରତୀୟ ରେଳ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୧୧ ହଜାର କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଚାରି ଲେନରେ ବିସ୍ତାର କରିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 26, 2026, 10:33 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:33 PM IST
Indian Railway: ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଳ ନେଟୱାର୍କ ରୋଡମ୍ୟାପ ଦେଖାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ
Image Credit: ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ନେଟୱାର୍କରେ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସାତଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ସେଗୁଡିକ ହେଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀ-ହାଓଡ଼ା, ହାଓଡ଼ା-ଚେନ୍ନାଇ, ଚେନ୍ନାଇ-ମୁମ୍ବାଇ, ମୁମ୍ବାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀ-ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ-ହାଓଡ଼ା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ-ଗୌହାଟି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଉତ୍ତର ନେପାଳରେ ବନ୍ୟା ତାଣ୍ଡବ, ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5