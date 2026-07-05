ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା! ୪୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ଆସାନସୋଲ ଡିଭିଜନରେ ସିଗନାଲିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ୪୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ନେଟୱାର୍କ (HDN) ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ନେଟୱାର୍କ (HUN) ରେ ଅବସ୍ଥିତ ୨୭ଟି ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ୍ - ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ସିଗନାଲିଂ (IBS) ସ୍ଥାନ ସହିତ - ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ।
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି, ପୁରୁଣା ରିଲେ-ଆଧାରିତ ସିଗନାଲିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଭିତ୍ତିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ବଦଳାଇବା। ଏହା ରେଳର ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ସୁଗମ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରେଳ ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ଅଧିକ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଅନୁମୋଦିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୨୮ଟି ରିଲେ-ଆଧାରିତ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସ୍ଥାପନକୁ ବଦଳାଯିବ। ଏଥିରେ ୨୭ ଟି ପ୍ୟାନେଲ୍/ରୁଟ୍ ରିଲେ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ (PI/RRI) ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ସିଗନାଲିଂ (IBS) ସଂସ୍ଥାପନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା। ଏହାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ରିଲେ-ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣକୁ ସରଳ କରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଅଧିକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବ୍ୟସ୍ତ ରେଳ ରୁଟ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବ। ରେଳ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଉପଯୋଗୀ ନେଟୱାର୍କ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଧୁନିକ ସିଗନାଲିଂ ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନାର ଅଂଶ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ କରିଡରଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 'କବଚ' (ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ), ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ବ୍ଲକ୍ ସିଗନାଲିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି।
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରେଳ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଏଥିସହ ଲାଇନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଦେଶର ବ୍ୟସ୍ତତମ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷିତ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସୁଗମ ହେବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।