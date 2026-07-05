Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା! ୪୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ଉଚ୍ଚ-ଘନତା ନେଟୱାର୍କ (HDN) ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହୃତ ନେଟୱାର୍କ (HUN) ରେ ଅବସ୍ଥିତ ୨୭ ଟି ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ୍ - ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ସିଗନାଲିଂ (IBS) ସ୍ଥାନ - ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଇଣ୍ଟରଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହେବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 05, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 07:32 PM IST
ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା! ୪୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଶୋପିଆନରେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ! ଜାରି ରହିଛି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ
Odia News28 min ago
2
Odia News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
crime news3 hrs ago
5
weather update9:46 AM IST