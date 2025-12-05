Advertisement
indigo crisis: ହନ୍ତସନ୍ତ ବିମାନଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଲୱେର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ !

Dec 05, 2025, 10:17 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଳମ୍ୱ ଏବଂ ବାତିଲ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ । ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ । ୩୭ଟି ଟ୍ରେନ୍‌ ଦ୍ବାରା ୧୧୪ ଟ୍ରିପ୍ କରିବାକୁ ରେଲୱେର ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ (IR) ନେଟୱାର୍କରେ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ୩୭ଟି ଟ୍ରେନରେ ୧୧୬ଟି ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ବ୍ୟାପକ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରେଳଯାତ୍ରା ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦକ୍ଷିଣ ରେଳବାଇ (SR) ସର୍ବାଧିକ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି, ଯାହା ୧୮ଟି ଟ୍ରେନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ରୁଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଚେୟାର କାର ଏବଂ ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ରେଳବାଇ (NR) ଆଠଟି ଟ୍ରେନରେ ଅତିରିକ୍ତ ୩AC ଏବଂ ଚେୟାର କାର କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ (WR) 3AC ଏବଂ 2AC କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ି ଚାରୋଟି ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ଟ୍ରେନରେ କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରେଳବାଇ (ECR) ଡିସେମ୍ବର 6ରୁ10, 2025 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରାରେ ଅତିରିକ୍ତ 2AC କୋଚ୍ ସହିତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନଗର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ (12309) ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିଛି । ପୂର୍ବ ତଟ ରେଳବାଇ (ECoR) ପାଞ୍ଚଟି ଯାତ୍ରାରେ 2AC କୋଚ୍ ଯୋଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସେବା (ଟ୍ରେନ୍ 20817/20811/20823) ରେ କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଏବଂ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରାର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ (ER) ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ଡିସେମ୍ବର 7ରୁ 8, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ଯାତ୍ରାରେ ସ୍ଲିପର ଶ୍ରେଣୀ କୋଚ୍ ଯୋଡିଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ (NFR) ଡିସେମ୍ବର 6ରୁ 13, 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ଯାତ୍ରାରେ 3AC ଏବଂ ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରେନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ରେଳବାଈର ଏପରି ପଦକ୍ଷପକୁ ସାଧାରଣରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

