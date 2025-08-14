ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷା, ଗାଡି ଉପରେ ଉପୁଡି ପଡିଲା ଗଛ, ଜଣେ ମୃତ, ଜଣେ ଆହତ
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 02:43 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛି ଦିନ ହେବ ରାଜ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ରହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏଥିସହ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରବଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି । ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ । ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଉପରେ ଗଛଟି ପଡିଥିଲା ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏକ କାର ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଗଛ ଉପୁଡିବା ଏବଂ ଗାଡି ଉପରେ ପଡିବାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଗଛଟିକୁ କଟରରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ନାମ ସୁଧୀର କୁମାର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ସୁଧୀରଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଦୁଇଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି AIIMS ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

ବର୍ଷା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। କାଲକାଜୀ ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ଆତିଶୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଲୋକ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାଲକାଜୀରେ ହଂସରାଜ ସେଠି ମାର୍ଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଆତିଶୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ, 'ବର୍ଷାରେ ହଂସରାଜ ସେଠି ମାର୍ଗରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲଢ଼ୁଛି। ଏଥର ବର୍ଷା ଜନିତ କାରଣରୁ ବିଜେପିର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଜୀ ତୁରନ୍ତ ପିଡବ୍ଲୁଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ବର୍ମା ଜୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆତିଶୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆଜି ସକାଳ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଫଳରେ ଆଇଟିଓ, ମଥୁରା ରୋଡ୍, ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଏବଂ ଗୁରୁଗ୍ରାମ-ନୋଏଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତାର କିଛି ସ୍ଥାନ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି।

