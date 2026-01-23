୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ରାୟପୁର ଡିଭିଜନ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ !

ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ନକ୍ସଲମାନେ । ୯ ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ୪୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି । ଏଥିସହ ରାୟପୁର ଡିଭିଜନକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନେ ହିଂସାର ପଥ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇଜି ଅମରେଶ ମିଶ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି କାରଣରୁ ନକ୍ସଲମାନେ ନିରନ୍ତର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନଅ ଜଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟ ୪୭ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ମହିଳା ନକ୍ସଲ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ୮ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜଣେ ପୁରୁଷ ନକ୍ସଲ ୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲା।
ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧମତାରି-ନୂଆପଡା ଅଞ୍ଚଳର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଚାରି ଜଣ ନକ୍ସଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭିଜନାଲ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସମେତ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ କ୍ୟାଡର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ଓରଫ ଜୈନି, ଉଷା ଓରଫ ବଲମା, ରାମଦାସ ଓରଫ ଆୟତା, ରୋନି ଓରଫ ଉମା, ନିରଞ୍ଜନ ଓରଫ ପୋଡିଆ, ସିନ୍ଧୁ ଓରଫ ସୋମଦି, ରୀନା ଓରଫ ଚିରୋ, ଅମାଲି ଓରଫ ସନି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁନେମ ଓରଫ ଆରତୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପରେ ରାୟପୁର ଡିଭିଜନକୁ ନକ୍ସଲମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତିର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲବାଦୀଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦିଆଯାଇଛି ।
