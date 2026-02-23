Advertisement
Rajasthan Marriage: ବାହାଘର ଦିନ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ...ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କଲେ ବର

Rajasthan Marriage: ବାହାଘର ଦିନ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ...ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କଲେ ବର

Rajasthan Marriage: ସରପଞ୍ଚ ଅମନରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବର ବିକାନେରର କୋଲାୟତର ଖେଟିଲାଇରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ବାଲେସରର ଡେରିଆ ମାରିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲା। ତା'ପରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 10:08 AM IST

Rajasthan Marriage: ବାହାଘର ଦିନ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ...ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କଲେ ବର

Rajasthan Marriage: ଯୋଧପୁରରେ ବିବାହର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ମନାଇର ଶମ୍ଭୁ ସିଂହଙ୍କ ଧନୀ ନିବାସୀ ଦୀପ ସିଂହଙ୍କ ଝିଅ ଶୋଭା ବୟସ ୨୫ ଏବଂ ବିମଳା ବୟ ୨୩ ଙ୍କ ବିବାହ ଶନିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମାମୁଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବିବାହରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ।

ଖାଦ୍ୟ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ସୁରସାଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦଳ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଧିକାରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନଲାଇନ୍ ଚାଟ୍, କଲ୍ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମେତ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସୋମବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଭିସେରା ନମୁନା FSL ଲ୍ୟାବକୁ ପଠାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଡିସିପି ବିନୀତ କୁମାର ବଂଶଲ ରିପୋର୍ଟ ଶୀଘ୍ର ପାଇବାକୁ ସୁପାରିଶ କରି ଏକ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଥିପାଇଁ ୧୨ ରୁ ୧୩ ଦିନ ଲାଗିବ।

ପରିବାର ପରିସ୍ଥିତି, ବିବାଦ ଏବଂ ଚାପ ବିଷୟରେ ପିତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବାପା ଦୀପ ସିଂହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିବାଦ ଏବଂ କୌଣସି ଚାପ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଘଟଣା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ।

ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ବିଷକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ମେଡିକାଲ ବୋର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ମିଳିନାହିଁ। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପରେ, ଭିସେରା ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ FSLକୁ ପଠାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଦୁଇଜଣ କେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବଟିକା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଇପାରେ।

ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ବିକାନେର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବାଲେସରରେ ହେବାର ଥିଲା
ଜାମଲା ଗ୍ରାମରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଯୋଧପୁରକୁ ବାହାରିଥିଲା। ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ଶୁଣି ବିବାହ ଦଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଥିବା ବରମାନେ ଅବିବାହିତା ଥିବାରୁ, କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସରପଞ୍ଚ ଅମନରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବର ବିକାନେରର କୋଲାୟତର ଖେଟିଲାଇରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ବାଲେସରର ଡେରିଆ ମାରିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ରବିବାର ଦିନ ବିବାହ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରିଥିଲା। ତା'ପରେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଯୋଧପୁରରେ, ଦୁଇଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ ଟା ସମୟରେ, ଉଭୟ କନ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଧପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନକରି ଶେଷକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ।

