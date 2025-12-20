Train Accident:ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଏକାଧିକ ବଗି

Rajdhani Express Collided With Elephants: ଲାଇନ୍-ଚ୍ୟୁତ ହେଲା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ । ଆସାମର ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ହାତୀଙ୍କ ଏକ ପଲ ସାଇରଙ୍ଗ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଆଠ ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀ ଆହତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଟ୍ରେନ୍ ର ପାଞ୍ଚଟି କୋଚ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ (NFR)ର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି।
#WATCH | Maligaon, Assam | Loco pilot applied emergency brakes and stopped the train. Restoration work completed and no injuries have occurred: Kapinjal Kishore Sharma, Chief Public Relations Officer of the Northeast Frontier Railway.
(Visuals from the spot)
(Source: Northeast… https://t.co/n9mzFHUKZM pic.twitter.com/jvhTNmgl3F
— ANI (@ANI) December 20, 2025
ଦୁର୍ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା?
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳବାଇ (NFR)ର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଟି ରାତି ୨:୧୭ ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହୋଜାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଙ୍ଗଜୁରାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ, ପ୍ରଭାବିତ ଜମୁନାମୁଖ-କାମ୍ପୁର ସେକ୍ସନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ ଲାଇନ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ସାଇରଙ୍ଗ-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମିଜୋରାମର ସାଇରଙ୍ଗ (ଆଇଜଲ୍ ନିକଟରେ)କୁ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲ (ଦିଲ୍ଲୀ)ସହିତ ସଂଯୋଗ କରେ।
ବନ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଧକ୍କାରେ ଆଠଟି ହାତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ଗୌହାଟିରୁ ପ୍ରାୟ ୧୨୬ କିଲୋମିଟର ହୋଇଛି। ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆସାମରେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆସାମ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ନଅଟି ହାତୀ କରିଡର ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କାଜିରଙ୍ଗା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନଅଟି ହାତୀ କରିଡର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ହାତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନଅଟି ଚିହ୍ନିତ ହାତୀ କରିଡର ସହିତ ଇକୋ-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି।ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ୨୭,୩୧୨ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୫,୭୧୯ ହାତୀ ଆସାମରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଜନବସତି ଆଡକୁ ଆସନ୍ତି।