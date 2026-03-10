Advertisement
Rajnath Singh: ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତୀୟ ସେନା? ରାଜନାଥ ସିଂ ଜାରି କଲେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍

Rajnath Singh: ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ. ତ୍ରିପାଠି, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

Mar 10, 2026, 04:51 PM IST

Rajnath Singh: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଏକ ରୋଡମ୍ୟାପ୍" ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଜନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ, ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଆଧୁନିକ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ, ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଣନୀତି ସହିତ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ, ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କେ. ତ୍ରିପାଠି, ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ରାଜେଶ କୁମାର ସିଂହ ଏବଂ ସେନା ଉପମୁଖ୍ୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝନ୍ତୁ - ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଭିଜନ ୨୦୪୭ ର ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା
ସ୍ମାର୍ଟ, ସବୁଜ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି: ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପତ୍ତି ବିଭାଗ ୧.୮ ନିୟୁତ ଏକର ଜମିର ପରିଚାଳନାକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ "ମନ୍ଥନ ୨୦୨୬" ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ରଣନୈତିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପାୟରେ ସମ୍ବଳଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା।

ସ୍ୱଦେଶୀକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ: ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଜେଟର ୧୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ ଏବଂ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ।

ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷାରେ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: ଏଆଇ, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀରେ ସମନ୍ୱିତ କରାଯିବ। ଏହା ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବ, ବିଶେଷକରି ବିକଶିତ ବିଶ୍ୱ ବିପଦର ମୁକାବିଲାରେ।

ବାହ୍ୟ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ: ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ବାହ୍ୟ (ସୀମା) ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସନ୍ତୁଳନ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଏହି ରୋଡମ୍ୟାପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତି।

ମାନବହୀନ ଏବଂ ମାନବହିତ ଉଭୟ ପ୍ରଣାଳୀ: ଡ୍ରୋନ୍, ରୋବୋଟିକ୍ ପ୍ରଣାଳୀ (ମାନବହୀନ), ଏବଂ ମାନବହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ଏସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ (R&D) ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଉଛି।

