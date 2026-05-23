Rajya Sabha Election: ୨୬ ଟି ସିଟ୍ ରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା...ଜାଣନ୍ତୁ

Rajya Sabha Election: ୨୬ ଟି ସିଟ୍ ରେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେମିତି ରହିବ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା...ଜାଣନ୍ତୁ

Rajya Sabha Election: କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଚାରୋଟି, YSR କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବିଜେପିର ଖାଲି ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ତିନୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଛି।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 23, 2026, 03:37 PM IST

Rajya Sabha Election: ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଥିରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥିବା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ NDA ୧୮ ଟି ଏବଂ ବିଜେପି ୧୨ଟି ଆସନ ରଖିଛି। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟସଭା ସମୀକରଣକୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତଥାପି, କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ଏବଂ BJP ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇପାରେ। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଚ୍.ଡି. ଦେବେଗୌଡା, କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂହ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜ କୁରିଏନଙ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ନେତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟସଭା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଜୁନ୍ ୧୮ ତାରିଖରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୪ ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରୁ ଚାରୋଟି, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ତିନୋଟି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଥିବା ୨୬ ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ NDA ୧୮ ଟି ଆସନ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ BJP ୧୨ ଟି ଆସନ ରଖିଛି। କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଚାରୋଟି, YSR କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ପାଖରେ ତିନୋଟି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି। ବିଜେପିର ଖାଲି ଆସନ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜୁରାଟରୁ ତିନୋଟି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଦୁଇଟି ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁରରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ରହିଛି।

କଂଗ୍ରେସ କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ତିନି ଜଣ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏହାର ୫୬ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଜିତିପାରିବେ। ୨୯ କଂଗ୍ରେସ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରି ଜଣ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୧୧୩ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ବିଜେପିର ୧୨ ଜଣ ଅବସର ନେଉଥିବା ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇପାରେ ଏବଂ ବିଜେପି ଗୋଟିଏ ହରାଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

