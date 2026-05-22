Rajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ୨୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ

Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ (ECI) ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2026ରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟର ୨୪ଟି ଆସନ ଖାଲି ହୋଇଯିବ। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଆସନ ଅଛି। ଏହି ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ୧୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୬ରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଆଜି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
୧୦ଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ମିଜୋରାମ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୨୨ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜୁନ୍ ୧ରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପରୋକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଜୁନ୍ ୨୧ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖରେ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।
ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ୪ଟି ଲେଖାଏଁ ଆସନ ଖାଲି ହେବ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର ତିନୋଟି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁଇଟି ଆସନର ସାଂସଦ ଅବସର ନେବେ। ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ମିଜୋରାମର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଅବସର ନେଉଥିବା ସାଂସଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧ ଜଣ ବିଜେପିରୁ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରୁ ୪ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ନଅ ଜଣ ଅନ୍ୟ ଦଳର ରହିଛନ୍ତି।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁନ୍ ୮ ତାରିଖ ରହିଛି। ୯ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ୧୧ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ୧୮ ଜୁନ୍ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ୧୮ ଜୁନରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ସେହିପରି ଜୁନ୍ ୨୦ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ହେବ।
ବିଦାୟ ନେବେ ଏହି ୨୪ ସାଂସଦ
ଏଠାରେ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାର୍ଗେ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦିଗବିଜୟ ସିଂ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟୁ ଏବଂ ଜର୍ଜ କୁରିଏନ୍ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମି ରେଡ୍ଡୀ ଆଲ୍ଲା, ନାଥୱାନୀ ପରିମଲ, ପିଲ୍ଲାଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ସନା ସତୀଶ ବାବୁ ଜୁନ୍ 21ରେ ଅବସର ନେଉଛନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ରାମଭାଇ ହାରଜୀଭାଇ ମୋକାରିଆ, ଅମିନ ନରହରୀ ହିରାଭାଇ, ଗୋହିଲ ଶକ୍ତିସିନହାଜୀ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସିହ୍ନାଜୀ ଏବଂ ରମିଲା ବେଚାରଭାଇ ବାରା ଅବସେ ନେବେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଦୀପକ ପ୍ରକାଶ ଓ ଶିବୁ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଜନ କୁରିୟନ, ଦିଗବିଜୟ ସିଂ ଓ ସୁମେର ସିଂହ ସୋଲଙ୍କୀ ଅବସର ନେବେ। ମଣିପୁରରୁ ମହାରାଜ ସନାଜାଓବା, ମେଘାଳରୁ ୱାନୱେଇରାୟ ଖାରଲୁଖି ୨୧ ଜୁନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ନବମ ରୋବିୟା ୨୩ ଜୁନରୁ ମିଜୋରାମରୁ ୱାନଲାୱେନା ୧୯ ଜୁଲାଇକୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ନାରାୟଣ କୋରାଗପ୍ପା, ଇରାନ କଡ଼ାଡ଼ି, ଏଚ଼ଡି ଦେବଗୌଡ଼ା ଓ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
