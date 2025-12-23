Advertisement
Rajya Sabha MP John Brittas : ନୋଟରୁ ହଟିବ କି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ, ସାଂସଦ ଦେଲେ ସଂକେତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେବି ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ସିପିଆଇ ସାଂସଦ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ହଟାଇବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Dec 23, 2025, 12:02 PM IST

Rajya Sabha MP John Brittas : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେବି ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଏହି ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଜଣେ ସିପିଆଇ ସାଂସଦ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଜନ୍ ବ୍ରିଟାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ନୋଟରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ହଟାଇବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାରତର ଐତିହ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ପ୍ରତୀକ ସହିତ ବଦଳାଯିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ଏପରି କୌଣସି ବିଚାରକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଂସଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ବ୍ରିଟାସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ମନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଆଉ କେବଳ ଅନୁମାନ ନୁହେଁ। ଆମ ମୁଦ୍ରାରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହଟାଇବା ଦେଶର ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଲେଖନ କରିବାର ଏକ ବୃହତ ପ୍ରୟାସର ଅଂଶ।

୧୯୯୬ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ମୁଦ୍ରିତ ହେଉଥିଲା
୧୯୯୬ ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସିରିଜର ନୋଟ୍ ବଜାରକୁ ଆସିବା ସହିତ, ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ, ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହିତ ବଦଳାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯିବା ପରେ ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି ଯେ RBI ଏବଂ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କିଛି ନୋଟ୍ ପାଇଁ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏବଂ ଏ.ପି.ଜେ. ଅବଦୁଲ କଲାମଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମୀଣ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ମିଶନ (ଗ୍ରାମୀଣ) (VB-G RAM G) ବିଲ୍ ସହିତ MNREGA ବଦଳାଯିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନାମକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି।

ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଥିଲା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଚା ପାର୍ଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ବ୍ରିଟାସ୍ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ କଳଙ୍କ। କଂଗ୍ରେସ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଭଳି କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବ୍ରିଟାସ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନରମ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଦ୍ରାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ହଟାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏପରି ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି।

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

