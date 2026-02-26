Rajyasabha Election:ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ୩୭ ଆସନର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି, ଓଡ଼ିଶାର ୪ ଆସନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ୩୭ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୋଟି ଆସନ ସମେତ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ। କମିଶନ ନାମାଙ୍କନ ଠାରୁ ଭୋଟଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:42 PM IST

Rajyasabha Election:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ୩୭ଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୋଟି ଆସନ ସମେତ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆରମ୍ଭ। କମିଶନ ନାମାଙ୍କନ ଠାରୁ ଭୋଟଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ ତାରିଖରେ ହେବ। ସେହିପରି ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ରଖାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ୪ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ନିର୍ବାଚନ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ଖାଲି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ଆସନ ସାମିଲ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଏବଂ ମୁନ୍ନା ଖାନ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଏହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବାରୁ ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭା ସମୀକରଣକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି ଏବଂ ଜଣେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଆସନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ଆସନ ପାଇଁ କାହାକୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଏବଂ କିଏ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।

