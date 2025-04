Ram Mandir: ଏଥର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମନବମୀ ଖୁବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ସହ ଦୀପୋତ୍ସବ

Ram Navami 2025: ଚଳିତଥର ରାମନବମୀରେ ରାମଜନ୍ମଭୂମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାମନବମୀ ମହା ଆଡମ୍ୱରରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସମଗ୍ର ଦେଶର ନଜର ପବିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ଉପରେ ରହିବ । ସୁସଜ୍ଜିତ ରାସ୍ତା, ଚମକୁଥିବା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପର୍ବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ରାମନବମୀ ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏଥର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ମଥାରେ "ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ" ଲଗାଯିବାର ଅନନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଆଜି ପ୍ରାୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରାୟ ୯୦ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, IIT ରୁରକି ଏବଂ IIT ଚେନ୍ନାଇର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳ ହୋଇଥିଲା । ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୬ ଏପ୍ରିଲରେ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଥାରେ ତିଳକ ଲଗାଇବେ। ଏଥିସହ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଇଜି ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ସିସିଟିଭି, ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗତିବିଧି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ରାମନବମୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଐତିହାସିକ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଅବସରରେ ଦୀପୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ରାମ କଥା ପାର୍କ ନିକଟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଦେଶର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଳାକାରମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।

A historic moment for #Ayodhya this Ram Navami! For the very first time, under the visionary leadership of Hon’ble CM Shri @myogiadityanath ji, @ShriRamTeerth will witness a grand Deepotsav, mesmerizing cultural programs, and an unforgettable spiritual gesture sacred #SaryuJal… pic.twitter.com/RaU8TwjSub

— Awanish K Awasthi (@AwasthiAwanishK) April 5, 2025