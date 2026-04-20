Ramnagar Accident: ଜମ୍ମୁରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା; ଓଲଟିଲା ବସ, ୧୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Trending Photos
Ramnagar Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାମନଗର-ଉଦ୍ଧମପୁର ରାଜପଥରେ ଏକ ବସ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଂକଟାପନ୍ନ ରହିଥିବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସମୟରେ ବସ୍ ଟି ରାମନଗରରୁ ଉଦ୍ଧମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା।
ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଉଧମପୁର ଡିସି ମିଙ୍ଗା ଶେର୍ପାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି। ମୁଁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କାନୋଟ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇଲି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାମନଗରରୁ ଉଧମପୁର ଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବସ୍ ସାମିଲ ଥିଲା। ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ଗୁରୁତର ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।