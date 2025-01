Randhir Jaiswal PC: ଋଷ ସେନାରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୬ ନିଖୋଜ

Indians in Russian Army: ଋଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛି ଯେ ଋଷ ଭାରତକୁ ଜଣାଇଛି ଯେ ଋଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୧୬ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଋଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଋଷ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ୧୨ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଋଷ ସେନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ୧୨୬ଟି ମାମଲା ରହିଛି। ଏହି ୧୨୬ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୯୬ ଜଣ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଷ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଋଷ ସେନାରେ ଏବେ ବି ୧୮ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ୧୬ ଜଣଙ୍କର ପତ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ।” ଜୟସ୍ୱାଲ କହିଛନ୍ତି, “ଋଷ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରିଛି। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବି ସେନାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଭାରତ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ।”

