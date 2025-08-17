Swiggy ଏବଂ Zomatoକୁ ଟକ୍କର ଦେବ Rapido, ଆସିଲା ନୂଆ ଆପ୍

Rapido food delivery: ଏଥିରେ ଅନେକ ଫ୍ଲିଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ କୋରିଅର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
Rapido food delivery: ବାଇକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆପ୍ ରାପିଡୋ ନିଜର ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସେବାର ନାମ Ownly ଏବଂ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୁଲ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। Ownly ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି । ଏହି ସେବା ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ମହାରଥୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗି ସହିତ କଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାପିଡୋ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହରରୁ ଏହି ନୂତନ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ କେବଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ କଭର କରାଯାଇଛି। ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାଙ୍କା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାପିଡୋ ଓନଲି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା Ctrlx ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ସହାୟକ ସଂସ୍ଥା।
ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାପିଡୋ ପକ୍ଷରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଓନଲି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ 15% ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । କାରଣ ଓନଲି ଜୋମାଟୋ ଏବଂ ସ୍ୱିଗି ଭଳି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ କମିଶନ ନେଉନାହିଁ । ଏଥିସହ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରାପିଡୋ ନିକଟସ୍ଥ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଏବଂ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବ।
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆପ୍ କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଏଥିରେ ଅନେକ ଫ୍ଲିଟ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ଲକ୍ଷ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଥିରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏବଂ କୋରିଅର୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ଓନଲି ନାମକ ଏହି ଆପ୍ ଉଭୟ iOS ଏବଂ Android OSରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ଏହି ସେବାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଷ୍ଟୋରରୁ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
