ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।
ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଚିଠି ଲେଖି ଅଦିନିଆ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୩ ଜୁନ୍ରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ୧୪ ଜୁନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଆୟୋଜନ । ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ସମିତି। ସ୍ଥିରୀକୃତ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ୧୪ ଜୁଲାଇ, ରଥଯାତ୍ରା ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ପଡୁଛି ।
