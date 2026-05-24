Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3227873
Zee OdishaOdisha National-Internationalୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ

ୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ

 ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 08:33 PM IST

Trending Photos

ୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଛି । ଜୁନ୍‌ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ କରିଛି ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ପରେ ଏହା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଜୁଲାଇ ୧୬ରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ହାପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ।

ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହାପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେଠାକାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ । ଚିଠି ଲେଖି ଅଦିନିଆ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଅପିଲ୍‌ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ୧୩ ଜୁନ୍‌ରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ୧୪ ଜୁନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚାଲିଥିଲା ଆୟୋଜନ । ଏହି ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସେବା ସମିତି। ସ୍ଥିରୀକୃତ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ୧୪ ଜୁଲାଇ, ରଥଯାତ୍ରା ୧୬ ଜୁଲାଇରେ ପଡୁଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read- Russia Ukraine War: କିଭ୍‌ ଉପରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ

Also Read- କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ୨୩ ଜଣ ନକଲି ପୂଜାରୀ ଗିରଫ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ୟୁପି ହାପୁରରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ
Odisha news
Odisha News: ମରିଗଲା ମାନବିକତା, ଜାଆଁଳା ଝିଅ ଜନ୍ମହେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ପିଟିଲେ ଶାଶୂ ଶ୍ୱଶୁର
kyiv under attack
Russia Ukraine War: କିଭ୍‌ ଉପରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ
Sansad Ratna Awards 2026
Sansad Ratna Awards 2026: ସଂସଦ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ୧୨ ଜଣ ସାଂସଦ, ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ ଓଡ଼
Varanasi
କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ୨୩ ଜଣ ନକଲି ପୂଜାରୀ ଗିରଫ