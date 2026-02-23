Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3119841
Zee OdishaOdisha National-InternationalRation Card: ୨୦୨୬ ରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ...ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

Ration Card: ୨୦୨୬ ରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ...ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

Ration Card: ୨କିଲୋୱାଟରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

Edited By:  Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:13 PM IST

Trending Photos

Ration Card: ୨୦୨୬ ରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ...ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ

Ration Card: ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ କି, ନା ୨୦୨୬ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ତାଲିକାରୁ ହଟାଯାଇପାରେ? ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ପରିବାରଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇପାରେ। ସବସିଡି ଯୁକ୍ତ ଶସ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ପାଇବା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବେ। ଆୟ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ସମେତ ଅନେକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ରାସନ କାର୍ଡ: ନୂତନ ନିୟମ କ’ଣ କହୁଛି?
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧.୨ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଥିବା ପରିବାର ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିମାଣରୁ ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ସବସିଡି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଲଟିଛି। ଯଦି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର A, B, C, D, କିମ୍ବା E ବର୍ଗ କଲୋନୀରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କିମ୍ବା ଫ୍ଲାଟ୍ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ପରିବାରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ଆୟକର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ସରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆୟକର ଦାତାମାନେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସକ୍ଷମ ବର୍ଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି।

ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଆୟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର କାର କିମ୍ବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ପରିବାରଗୁଡିକୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯାଞ୍ଚର ଏକ ଅଂଶ ହେବ। ୨କିଲୋୱାଟରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାନଦଣ୍ଡ ଯୋଜନାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ ଡିଜିଟାଲ୍
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ସମଗ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି। ଆୟ ରେକର୍ଡ, ସମ୍ପତ୍ତି ବିବରଣୀ, ଯାନବାହାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଭଳି ସୂଚନା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଅନଲାଇନରେ ମେଳ କରାଯିବ।

ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ନୂତନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା କାର୍ଡଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼େ, ତେବେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ତାଙ୍କର ରାସନକାର୍ଡ ବାତିଲ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ଅଯୋଗ୍ୟତା ହୋଇପାରେ।

କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ବୈଧ
ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହୀ ଆବେଦନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଡିଜିଟାଲ୍ କପି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସସ୍ଥାନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଆବେଦନ ସହିତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ତା'ପରେ ଆବେଦନର ଯାଞ୍ଚ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ହିଁ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ନେଉଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅଭାବୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇବାରୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥ୍ୟ-ଚାଳିତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

Also Read: March Grah Gochar: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ପଡୁଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି...୫ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ ସବୁଥିରେ ଉନ୍ନତି

Also Read: Gold Silver Price Today: ପୁଣି ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନା ଦର...ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କେତେ ଦାମ୍?

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Ration card
Ration Card: ୨୦୨୬ ରେ କ୍ୟାନସଲ ହେଇପାରେ ଏମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ...ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଲିଷ୍ଟ
march grah gochar
March Grah Gochar: ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଅନେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ପଡୁଛି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି...୫ ରାଶିର ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ
Gold silver price
Gold Silver Price Today: ପୁଣି ଟେନସନ ଦେଲା ସୁନା ଦର...ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି କେତ
Rajasthan Marriage
Rajasthan Marriage: ବାହାଘର ଦିନ ହିଁ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ...ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ କଲେ ବର
PM Narendra Modi
PM Narendra Modi: କଂଗ୍ରେସ ସେମିତିରେ ତ ଆଗରୁ ଉଲଗ୍ନ, ଆଉ ସାର୍ଟ ଖୋଲିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା?