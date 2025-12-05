Advertisement
Repo Rate Cut: ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କଲା RBI,କମିବ EMI ମିଳିବ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା...

Repo Rate Cut: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ରେପୋ ହାର ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 05, 2025, 02:23 PM IST

Repo Rate Cut: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) ରେପୋ ହାର ୦.୨୫ ପ୍ରତିଶତ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ (MPC) ରେପୋ ହାରକୁ ୨୫ (basis points) ହ୍ରାସ କରି ୫.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୃହ ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣ ଉପରେ (EMI) ଇଏମଆଇ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ କମ୍ କରିବ। ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ଶସ୍ତା ଋଣ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। (RBI) ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିବେଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୁସ୍ଥ ରହିଛି। ଅଣ-ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।

RBI GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେତେ ଆକଳନ କରିଥିଲା?

ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GDP) ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ୭.୩% କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆକଳନ ୬.୮% ଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ର ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୬.୪% ରୁ ୭.୦% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୬ର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ମଧ୍ୟ ୬.୨% ରୁ ୬.୫% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୭ର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୬.୪% ରୁ ୬.୭% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୭ର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୬.୮% ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବର୍ଷ କେତେ ଥର ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି?
୨୦୨୫ରେ RBI ଚାରିଥର ରେପୋ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ଫେବୃଆରୀ ବୈଠକରେ, ଆରବିଆଇ ସୁଧ ହାର ୬.୫% ରୁ ୬.୨୫% ହ୍ରାସ କରିଛି। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ହାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପ୍ରିଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାର ହ୍ରାସ ୦.୨୫% ଥିଲା। ଜୁନ୍ ମାସରେ ତୃତୀୟ ଥର ୦.୫୦% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ୦.୨୫% ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା ନୀତି କମିଟି ତିନୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧.୨୫% ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି।

