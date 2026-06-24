RBI Governor: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତିନି ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ଘରୋଇ ବଜାରରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା ପରେ, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ RBI ରେପୋ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ତଥାପି, ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ MPC ବୈଠକରେ ସୁଧ ହାର ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରା ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେପୋ ହାର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅକାଳ ହେବ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ରହିଛି। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ MPC ର ମତ "ନିରପେକ୍ଷ" ରୁ "ପ୍ରତିବନ୍ଧକ" କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା । ତଥାପି, RBI ଏପରି କରିନାହିଁ, କାରଣ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଥିର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରେ। ତଥାପି, ରାଜ୍ୟପାଳ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଏବଂ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ତୀବ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ବିପଦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଶେଷରେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ହେବ। RBI MPC ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଶର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ରୁ ୬.୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି।
ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ୪.୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫.୧ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, RBI ଏହାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୂର୍ବାନୁମାନ ୪.୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ୫.୧ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। MPC ର ଜୁନ୍ ବୈଠକରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଆଶା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ପରେ, ସିଟିଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମୌସୁମୀ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।
ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଜୁନ୍ ୨୨ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଦେଶରେ ହାରାହାରି ମୌସୁମୀ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୪୩ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ରାଜ୍ୟପାଳ ମଲହୋତ୍ରା ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନେ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୯୭ ର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବଜାର ହ୍ରାସର ଅଧୀନ। ଆରବିଆଇ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଜମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଏବଂ ଟିକସ ଛାଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ସମଷ୍ଟିଗତ ବଣ୍ଡ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଦେଶରେ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସଂଜୟ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ବୟାନ ପରେ, ଭାରତୀୟ ବଣ୍ଡ ବଜାର ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।