Add Zee Business As A Preferred Source
App

RBI Governor: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା କମ୍...ଜାଣନ୍ତୁ ବଢିବ ନା କମିବ ଆପଣଙ୍କ EMI

RBI Governor: ଗତ ମାସରେ ଡଲାର ତୁଳନାରେ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ୯୭ ର ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ପର୍କରେ, ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବଜାର ହ୍ରାସର ଅଧୀନ। ଆରବିଆଇ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ।

Written ByRashmita SahooEdited By:Rashmita Sahoo
Published: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:43 PM IST
RBI Governor: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା କମ୍...ଜାଣନ୍ତୁ ବଢିବ ନା କମିବ ଆପଣଙ୍କ EMI

About the Author

Rashmita Sahoo

Rashmita Sahoo

ଦୀର୍ଘ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଜୀ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ...ଆଉ ଏ ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ
      
 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Crime: ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଟିଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଶେଷରେ ‘ବସ୍’ ଗିରଫ
IPL Betting Racket2 hrs ago
2
puri news6:51 AM IST
3
Today Oil Price5:57 AM IST
4
Mumbai rain5:33 AM IST
5
FIFA 20264:38 AM IST