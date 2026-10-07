RBI MPC: ୩.୫ ବର୍ଷ ପରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା RBI, ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି; କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ?

RBI MPC Meeting: ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଶେଷରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଛି । ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏହା ୫.୨୫% ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫.୫% ହୋଇଯାଇଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ତିନି ଦିନିଆ ଏମପିସି ବୈଠକ ପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ ର ସୁଧ ହାର ବଢ଼ିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଗତ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ, ଯେତେବେଳେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ର ବଢୁଥିବା ଦର ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ୨୫ ରୁ ୫୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଆଶା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରୁଥିଲେ।
ଆରବିଆଇ (RBI) ପକ୍ଷରୁ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ। ମହଙ୍ଗା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ବୈଶ୍ୱିକ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟରେ ବିଗତ ସାତ ମାସ ହେବ ଜାରି ରହିଥିବା ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି। ଭାରତ ନିଜର ଶକ୍ତି (ଏନର୍ଜି) ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏହି କାରଣରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ଅସ୍ଥିରତା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ କେବେ ବଢ଼ିଥିଲା ରେପୋ ରେଟ୍?
ଗତ ଚାରୋଟି ଏମପିସି ବୈଠକରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେପୋ ରେଟ୍କୁ ୫.୨୫% ରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ୍ ଫେଡ୍ (US Fed) ପକ୍ଷରୁ ସୁଧ ହାର ବଢ଼ାଯିବା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ର ଚାପକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ଯେ RBI ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ୨୫ ରୁ ୫୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୩ ରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇ ୬.୫୦% କରିଥିଲା।
ଲୋନ୍ EMI ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବା ଫଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ହୋମ୍ ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ର ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମାସିକ ଇଏମଆଇ (EMI) ର ବୋଝ ବଢ଼ିଯିବ।
ରେପୋ ରେଟ୍ କଣ?
ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସୁଧ ହାରରେ ଆରବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ଦିଏ, ତାହାକୁ 'ରେପୋ ରେଟ୍' କୁହାଯାଏ। ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆରବିଆଇଠାରୁ ଅଧିକ ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମିଳିବ। ସେହିପରି, ରେପୋ ରେଟ୍ କମିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଶସ୍ତା ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ମିଳିବା। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ହୋମ୍ ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍ ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ଆଦିର ସୁଧ ହାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ EMI କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।