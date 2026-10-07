Add Zee Business As A Preferred Source
App

RBI MPC: ୩.୫ ବର୍ଷ ପରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା RBI, ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି; କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ?

Repo Rate: ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲହୋତ୍ରା ଏମପିସି (MPC) ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରି ରେପୋ ରେଟ୍‌ରେ ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏମପିସି ବୈଠକରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ୫.୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫.୫ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଯାଇଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 07, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 11:20 AM IST
RBI MPC: ୩.୫ ବର୍ଷ ପରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା RBI, ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି; କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ?
Image Credit: ବଢୁଥିବା ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ମିଡିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ (କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍) ର ବଢୁଥିବା ଦର ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରେପୋ ରେଟ୍‌ରେ ୨୫ ରୁ ୫୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଆଶା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କରୁଥିଲେ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
RBI MPC: ୩.୫ ବର୍ଷ ପରେ ରେପୋ ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଲା RBI, ୨୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି; କଣ ପଡିବ ପ୍ରଭାବ?
2
3
4
5