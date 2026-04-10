Zee OdishaOdisha National-InternationalRBI Kill Switch Rule: ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟକୁ ରଖାଯିବ ସ୍ଥଗିତ! ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି କିଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ନିୟମ?

RBI Kill Switch Rule: ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟକୁ ରଖାଯିବ ସ୍ଥଗିତ! ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି କିଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ନିୟମ?

RBI Kill Switch Rule: ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିପାରିବେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମୋଟ ଠକେଇ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୯୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Apr 10, 2026, 06:29 PM IST

RBI Kill Switch Rule: ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପେମେଣ୍ଟକୁ ରଖାଯିବ ସ୍ଥଗିତ! ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଏହି କିଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ନିୟମ?

RBI Kill Switch Rule: ଡିଜିଟାଲ୍ ଯୁଗରେ ପେମେଣ୍ଟ ସହଜ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ, ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଠକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) କିଛି ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଉପରେ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଏବଂ ଠକେଇର ପରିସରକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

RBI ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ୮ ମେ, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ମତାମତ ଲୋଡିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ:

Kill Switch: ଗୋଟିଏ ବଟନ୍ ଏବଂ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ!
RBI ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 'Kill Switch'। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆପ୍ କିମ୍ବା ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଏକ ଯାଦୁ ବଟନ୍ ପରି ହେବ।

ଏହା କିପରି କାମ କରେ: ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ୍ (ଯେପରିକି UPI, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କାର୍ଡ)କୁ ତୁରନ୍ତ ଅକ୍ଷମ କରିପାରିବେ। କିଲ୍ ସ୍ୱିଚ୍ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।

୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗ୍ଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍
ଠକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ କାରବାର ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, RBI "ଲାଗ୍ଡ୍ କ୍ରେଡିଟ୍" ସୁପାରିଶ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ୧୦,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଟଙ୍କା ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ ନାହିଁ।

୧-ଘଣ୍ଟା ହୋଲ୍ଡ: କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ହୋଲ୍ଡ ଅବଧି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାତିଲ କରିପାରିବେ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମୋଟ ଠକେଇ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୯୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ସହିତ ଜଡିତ।

ବୟସ୍କ ଏବଂ ଅକ୍ଷମଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି
୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଠକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, RBI "ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି" ର ଧାରଣା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।

ବଡ଼ କାରବାର ପାଇଁ, ଏହି ଗ୍ରାହକମାନେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛିପାରିବେ ଯିଏ କାରବାରକୁ ପ୍ରମାଣିତ କିମ୍ବା ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏହା ଠକଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ସୀମିତ କରିବ।

ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା?
ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ପୋର୍ଟାଲ (NCRP) ସଂଖ୍ୟା ଚିନ୍ତାଜନକ:

ବର୍ଷ ୨୦୨୫: ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ୨.୮ ନିୟୁତ ଠକେଇ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

ମୋଟ କ୍ଷତି: ନାଗରିକମାନେ ୨୨ ହଜାର ୯୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି।
ମୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାନ୍ତୁ: ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, RBI ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ମୋଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା ଉପରେ ଏକ ସୀମା ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।

