Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha National-International
  • /ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକର ମଜଭୁତ ଫଳାଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକର ମଜଭୁତ ଫଳାଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଋଣଦାତା ସଂସ୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଏସଇ ରେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୮୮ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 13, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Oct 13, 2026, 02:42 PM IST
ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକର ମଜଭୁତ ଫଳାଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ
Image Credit: ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଏସଇ ରେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୮୮ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ୪ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ, ପାନାମାରେ ଭୂକମ୍ପ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5