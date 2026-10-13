/ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକର ମଜଭୁତ ଫଳାଫଳ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ; ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧ ଆୟ (NII) ରେ ମଜଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ତେବେ, ଅଧିକ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟକକୁ ନେଇ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଏବଂ ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏ ଏହା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଅପରପକ୍ଷେ ସିଟି ଏବଂ ନୁଭାମା ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି।
ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ଏହି ଋଣଦାତା ସଂସ୍ଥା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ମଙ୍ଗଳବାର, ୧୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ବିଏସଇ ରେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେୟାର ପ୍ରାୟ ୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୩୮୮ ଟଙ୍କାକୁ ଖସି ଆସିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ (Q2 FY27) ରେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ (YoY) ୧୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୮୧.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ୧୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟ
ରିପୋର୍ଟ ଲେଖାହେବା ସମୟରେ, ଏନଏସଇ (NSE) ରେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର ୫.୬୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ସହ ୩୯୩.୯୫ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଥିଲା। ଚଳିତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧ ଆୟ (NII) ରେ ମଜଭୁତ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ତେବେ, ଅଧିକ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଥିବା ଚିନ୍ତା ଏହି ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଛି। ବ୍ରୋକରେଜ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଷ୍ଟକକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି । ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଏବଂ ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏ ଏହା ଉପରେ ବେୟାରିଶ୍ ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ସିଟି ଏବଂ ନୁଭାମା ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛନ୍ତି।
ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ Q2 ଫଳାଫଳ: ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧ ଆୟ (NII) ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୩୭.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୧୩୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ ୧,୫୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଚଳିତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଗ୍ରସ୍ ନନ୍-ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ସ (GNPA) ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକର ୧.୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧.୦୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ନନ୍-ପରଫର୍ମିଂ ଆସେଟ୍ସ (NNPA) ୦.୩୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ୦.୨୯ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ତେବେ, Q2 FY27 ରେ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୬.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକର ୫୯୯.୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷର ସମାନ ଅବଧିର ୪୯୯.୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଅଗ୍ରିମ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୪୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୪୨,୩୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ରିଟେଲ୍ ଅଗ୍ରିମ ୩୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୭୯,୪୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହୋଲସେଲ୍ ଅଗ୍ରିମ ୫୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ରିଟେଲ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମଧ୍ୟରେ, ସିକ୍ୟୁର୍ଡ (ସୁରକ୍ଷିତ) ଅଗ୍ରିମ ୫୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନସିକ୍ୟୁର୍ଡ (ଅସୁରକ୍ଷିତ) ଅଗ୍ରିମ ୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ମୋଟ ଜମା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧,୫୬,୨୭୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ସେଭିଙ୍ଗସ ଆକାଉଣ୍ଟ (CASA) ଅନୁପାତ ୨୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଗ୍ରାନୁଲାର୍ ଡିପୋଜିଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଜମା, ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୬୮,୮୭୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ ଜମାର ୪୪ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଡିକ୍ୱେସି ରେସିଓ (ପୁଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଅନୁପାତ) ୩୦.୧ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ଯାହା ଜୁନ୍ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୩୩.୩ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। କମନ୍ ଇକ୍ୱିଟି ଟାୟାର୍ ୧ (CET1) ଅନୁପାତ ୩୨.୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ୨୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଚଳିତ ତ୍ରୈମାସିକ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଲିକ୍ୱିଡିଟି କଭରେଜ୍ ରେସିଓ (LCR) ୧୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶେୟାର ମୂଲ୍ୟ: ବ୍ରୋକରେଜ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ମତ
Q2 ଫଳାଫଳ ପରେ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ମିଶ୍ରିତ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ଆନାଲିଷ୍ଟ (ବିଶ୍ଳେଷକ) ମଜଭୁତ NII ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଧାର ଆସୁଥିବା ଲାଭଦାୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ କଷ୍ଟ, ଋଣ ଆଦାୟ ଉପରେ ଚାପ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିର ରିଟର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ: ସେଲ୍ । ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ୩୧୦ ଟଙ୍କା
ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ତାର 'ସେଲ୍' ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ୨୮୫ ଟଙ୍କାରୁ ୩୧୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ମଜଭୁତ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅଣ-ନିବାସୀ (FCNR) ପ୍ରବାହକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବ୍ରୋକରେଜ୍ ତାର ଆୟ ଆକଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ତେବେ, ଏହା କହିଛି ଯେ ରିଟେଲ୍ ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଥର ରହିଛି। ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ସାକ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ FCNR-B ଜମାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଜମା ବୃଦ୍ଧି ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଶୁଦ୍ଧ ସୁଦ୍ଧ ମାର୍ଜିନ (NIMs) ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ୪୮ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇକ୍ୱିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ରାଇଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଥିଲା। ବ୍ରୋକରେଜ୍ ମିଶ୍ରିତ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ କ୍ରେଡିଟ୍ କଷ୍ଟରେ ସୁଧାର ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ତୁଳନାରେ ମନ୍ଥର ଥିଲା।
ସିଟି: ବାୟ । ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ୫୦୫ ଟଙ୍କା
ସିଟି ୫୦୫ ଟଙ୍କାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହ ତାର 'ବାୟ' ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବ୍ରୋକରେଜ୍ କହିଛି ଯେ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ Q2 FY27 ରେ ୦.୯ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ ଆସେଟ୍ସ (RoA) ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୦.୫୭ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
NIMs ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ୪୮ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪.୬୧ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ଏହା ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ୩୭ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ୨୯ ପ୍ରତିଶତ NII ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି, ଯାହା ସିଟିର ଆକଳନଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା।
ଅଣ-ସୁଦ୍ଧ ଆୟ (Non-interest income) ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ୧୨ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପ୍ରି-ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅପରେଟିଂ ପ୍ରଫିଟ୍ (PPOP) କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ, କ୍ରେଡିଟ୍ କଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ତ୍ରୈମାସିକର ୨.୧୬ ପ୍ରତିଶତରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨.୫୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି। ସିଟି ଏହି ଚାପ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଚାପକୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ବ୍ରୋକରେଜ୍ ଆଶା କରୁଛି ଯେ, FY27 ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ FY27 ରେ ୩୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବଂ FY28 ଓ FY29 ରେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆଶା ରଖିଛି।
ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନଲି: ଇକ୍ୱାଲ୍-ୱେଟ୍ । ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ୩୭୦ ଟଙ୍କା
ମୋର୍ଗାନ ଷ୍ଟାନଲି ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ତାର 'ଇକ୍ୱାଲ୍-ୱେଟ୍' ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ୩୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ୩୭୦ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଛି।
ନୁଭାମା : ବାୟ । ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ୫୦୦ ଟଙ୍କା
ନୁଭାମା ତାର 'ବାୟ' ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛି ଏବଂ ତାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ୪୭୦ ଟଙ୍କାରୁ ୫୦୦ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏ : ରିଡ୍ୟୁସ୍ । ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ: ୩୧୦ ଟଙ୍କା
ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏ ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ୩୧୦ ଟଙ୍କାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ସହ ତାର 'ରିଡ୍ୟୁସ୍' ରେଟିଂ ବଜାୟ ରଖିଛି। ବ୍ରୋକରେଜ୍ କହିଛି ଯେ, NII ଏବଂ PPOP ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଶୁଦ୍ଧ ଲାଭ ଆକଳନଠାରୁ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ରହିଛି। ଅଧିକ ସ୍ଲିପେଜ୍ , ରାଇଟ୍-ଅଫ୍ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆସେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏ ୩.୪ ବିଲିୟନ ଡଲାରର ମଜଭୁତ FCNR ଜମା ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ହାରାହାରି CASA ବୃଦ୍ଧି ୫ ପ୍ରତିଶତରେ ସୀମିତ ରହିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ (cost of deposits) ୧୫ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମକକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ରହିଛି।
ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କମ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଉଥିବା ହୋଲସେଲ୍ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ରିଟେଲ୍ ଋଣ ଯୋଗୁଁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଋଣ ଉପରେ ମିଳୁଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରୈମାସିକ ଆଧାରରେ ୪୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଆଧାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୫୦ ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୧୦.୮ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି।
ଯଦିଓ ସିଏଲ୍ଏସ୍ଏ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ, NIMs ଏବଂ ଆସେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଚାପ ହୁଏତ ଶେଷ ହୋଇଥାଇପାରେ, ତଥାପି ଏହା କହିଛି ଯେ ମଧ୍ୟମ ଅବଧିରେ ୮-୯ ପ୍ରତିଶତର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ ଇକ୍ୱିଟି (RoE) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ଚକ୍ରୀୟ ପ୍ରକୃତି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍-ଟୁ-ବୁକ୍ ଭାଲ୍ୟୁର ୧.୪ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନାହିଁ।
Kwala Intel ଚାଳିତ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
ଏଆଇ ଚାଳିତ ମାର୍କେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ୱାଲା ଇଣ୍ଟେଲ୍, ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶେୟାର ଉପରେ କେବଳ ସେତିକିବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିଛି ଯଦି ଷ୍ଟକଟି ୪୦୧.୩ ଟଙ୍କା ଚିହ୍ନ ଉପରକୁ ଗତି କରେ।
ଆରବିଏଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ
Kwala Intel ଏକ ଉଚ୍ଚ-ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ରେକଆଉଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଷ୍ଟକଟି ୪.୫୯ ଗୁଣା ହାରାହାରି ଭଲ୍ୟୁମ୍ ସହ ୩୯୩.୭୯ ଟଙ୍କାର ସୁଇଙ୍ଗ୍ ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛି।
"Kwala ର ଟ୍ରେଡ୍ ସେଟଅପ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଙ୍ଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନିମ୍ନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଟ୍ରିଗର୍ ମ୍ୟାପ୍ । ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟରେ ଏହା କିଣିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ," ବୋଲି କ୍ୱାଲା ଇଣ୍ଟେଲ୍ କହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେ ମାର୍କେଟ୍ ଡାଟା ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।