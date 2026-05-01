WB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ୨ଟି ଆସନରେ ୧୫ଟି ବୁଥରେ ପଡିବ ଭୋଟ

Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3200672
Zee OdishaOdisha National-InternationalWB Election: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ, ୨ଟି ଆସନରେ ୧୫ଟି ବୁଥରେ ପଡିବ ଭୋଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପନ୍ଦରଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଟଦାନ ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଗରହାଟ ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୧୧ଟି ବୁଥ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୪ଟି ବୁଥରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 01, 2026, 07:14 PM IST

Trending Photos

WB Election:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ପନ୍ଦରଟି ବୁଥରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୋଟଦାନ ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଗରହାଟ ପଶ୍ଚିମ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୧୧ଟି ବୁଥ ଏବଂ ଡାଇମଣ୍ଡ ହାର୍ବର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ୪ଟି ବୁଥରେ ପୁନର୍ବାର ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଯେଉଁଠାରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯିବ। ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲଟା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ସେହି ବୁଥଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଇଭିଏମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

କହି ରଖୁ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୧୫ଟି ବୁଥରେ ସକାଳ ୭ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁନଃ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଭିଏମ ଟାମ୍ପରିଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୁନଃ ମତଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।  

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏଥର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୋଟ୍ ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିଜେପିଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। କିଛି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲରେ ବିଜେପି ବହୁମତ ପାଇବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା।

Add Zee News as a Preferred Source

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ୨୯୪ଟି ଆସନ ଅଛି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୪୮ଟି ଆସନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

୭୭ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୋମବାର ଗଣତି
ଭୋଟ ଗଣନା ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଗୁରୁବାର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦୮ ରୁ ୮୭ କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୭୭କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୧୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​୯୦ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୧ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା ୧୦୮ କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ୧୭ ଏପ୍ରିଲରେ, କମିଶନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ୮୭ କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରି ୭୭ କରାଯାଇଛି।

Also Read: ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ, ଗଢ଼ାହେବ ‘ସିଡ୍ ଭିଲେଜ୍’: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ

Also Read: UPI Transction: ବଢିଲା ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ କାରବାର

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

odia entertainment news
Odia entetainment News: 'ମୁଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ତୁମ ବିନା'ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ମୋଡ଼
Odisha news
ଓଡ଼ିଶା ଆସିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦଳ, ଗଢ଼ାହେବ ‘ସିଡ୍ ଭିଲେଜ୍’: କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ
Labour Day 2026
Labour Day 2026: ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 'ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ'ପାଳିତ, ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ
Plus 2 Results
Plus 2 Results: ମେ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ବାହାରିବ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଏଥର ଓଡ଼ିଆରେ ଆସିବ ମାଟ୍ର
India accelerates digital payments growth
UPI Transction: ବଢିଲା ୟୁପିଆଇ ନେଣଦେଣ କାରବାର