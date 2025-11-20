Red Fort Blast Case Update: ଦିଲ୍ଲୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣା, ଆଉ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା NIA

Red Fort Blast Case Update: ଲାଲକିଲ୍ଲା ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାରେ ଏନଆଇଏକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ମାମଲାରେ ଆଜି ୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ (NIA) ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଣାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ, ଡକ୍ଟର ମୁଜାମ୍ମିଲ୍ ଶକିଲ୍ ଗଣାଇ ଡକ୍ଟର ଆଦିଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ରାଥର ,ଡକ୍ଟର ଶାହିନ ସଇଦ ଏବଂ ମୁଫ୍ତି ଇରଫାନ୍ ଅହମ୍ମଦ ୱାଘାଇ। ।
NIAର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଏବଂ ଏକାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏନଆଇଏ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମୀର ରସିଦ ଅଲୀ, ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ କାର ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିଲା,ଏବଂ ଜସିର ବିଲାଲ ୱାନି ଓରଫ ଦାନିଶ, ଯିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି। ଏବଂ NIA ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମଡ୍ୟୁଲର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ ଭାର ଏନଆଇଏ (NIA)କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ,ଏଜେନ୍ସି ମଡ୍ୟୁଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଜୋରଦାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏନଆଇଏ (NIA) କହିଛି ଯେ ଏହା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି।