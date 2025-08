Mussoorie Tourist: ମସୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ ଜରୁରୀ

Mussoorie Tourist: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ହିଲଷ୍ଟେସନ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ମସୁରୀ।ପ୍ରକୃତରେ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ମସୁରୀର ଦୂରତା ବହୁତ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଶୀଘ୍ର ମସୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାକାର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମସୁରୀ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 1 ରୁ ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ, ଭିଡ଼ ସମୟ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମସୁରୀକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା କେତେକ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଭିଡ଼ ଋତୁ ଏବଂ ଲମ୍ବା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନମନୀୟତା ରହିବ।

Uttarakhand | Tourists visiting Mussoorie will have to register from today, August 1. For this, the Tourism Department has launched a registration portal.

State Tourism Secretary Dhiraj Singh Garbyal said that with the implementation of the registration system, the number of…

