Mark tully passes away: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ୱାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ

Mark tully passes away: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ୱାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ

ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:27 PM IST

Mark tully passes away: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ୱାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ

Mark tully passes away: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ଲେଖକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ୯୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ବିବିସି ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍‌ ଥିଲେ ମାର୍କ ଟୁଲି । ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇତିହାସକାର ଏବଂ ଲେଖକ, ସେ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମାର୍କ ଟୁଲି। ରବିବାର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର ଖବର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲି କିଛି ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ସାକେତର ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଟୁଲିଙ୍କ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ସତୀଶ ଜାକବଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ମାର୍କଙ୍କର ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସାକେତର ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଅକ୍ଟୋବର ୨୪, ୧୯୩୫ରେ କଲିକତାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୨୨ ବର୍ଷ ଧରି ବିବିସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟୁରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

ଟଲି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖକ ଏବଂ ଇତିହାସକାର ଥିଲେ ଯିଏ ବିବିସି ରେଡିଓ ୪ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ "ସମଥିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍" ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କୁ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ୨୦୦୫ ମସିହାରେ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ମାର୍କ ଟୁଲି ଭାରତ ଉପରେ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ "ନୋ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ", "ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ସ୍ଲୋ ମୋସନ୍" ଏବଂ "ଦି ହାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ" ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

Mark tully passes away: ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାମ୍ୱାଦିକ ମାର୍କ ଟୁଲିଙ୍କ ପରଲୋକ
