Zee OdishaOdisha National-InternationalMiddle East Conflict: ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ୪୨ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଧ୍ବଂସ

Middle East Conflict: ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ୪୨ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଧ୍ବଂସ

Middle East Conflict: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସିଆନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ (CRS)ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଲଢ଼ୁଆ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସମେତ ଅତି କମରେ ୪୨ଟି ସାମରିକ ବିମାନ ହରାଇଛି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 21, 2026, 09:30 AM IST

Middle East Conflict: ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା! ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକାର ୪୨ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଓ ଡ୍ରୋନ୍ ଧ୍ବଂସ

Middle East Conflict: ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସିଆନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ (CRS)ର ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଲଢ଼ୁଆ ଜେଟ୍ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ସମେତ ଅତି କମରେ ୪୨ଟି ସାମରିକ ବିମାନ ହରାଇଛି। ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ସାମରିକ ଅର୍ଥ ମୁଖ୍ୟ ଜୁଲ୍ସ ଡବ୍ଲୁ. ହର୍ଶ III (Jules W. Hersh III)ଏକ ସିନେଟ୍ କମିଟିକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସାମରିକ ଅଭିଯାନର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୯ ବିଲିୟନ କିମ୍ବା ପ୍ରାୟ ୨, ୮୦୨.୮୩ ବିଲିୟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବିପୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟତଃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ମହଙ୍ଗା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମରାମତି ଏବଂ ବଦଳାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର କଂଗ୍ରେସିଆନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ଭିସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ମେ ୧୩ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ହଜିଯାଇଥିବା ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି F-15E ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇଗଲ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ଥିଲା। ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ତାରିଖରେ କୁଏତ ଉପରେ ବନ୍ଧୁକପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଥଟି ଏପ୍ରିଲ ୫ ତାରିଖରେ ଇରାନ ଉପରେ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ,ଆମେରିକା ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଷ୍ଟିଲଥ୍ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ,(F-35A) ଲାଇଟନିଂ II ହରାଇଛି।

ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିପୋର୍ଟ ସେୟାର କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ବିବେଚିତ F-35 ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇ ଦେବାରେ ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତି ପାଲଟିଛି। କ୍ଷତି ତାଲିକାରେ ୨୪ଟି MQ-9 ରିପର ଡ୍ରୋନ୍, ଗୋଟିଏ MQ-4C ଟ୍ରାଇଟନ୍ ଡ୍ରୋନ୍, ସାତଟି KC-135 ଷ୍ଟ୍ରାଟୋଟାଙ୍କର୍ ରିଫ୍ୟୁଲିଙ୍ଗ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଗୋଟିଏ E-3 ସେଣ୍ଟ୍ରି ରିକନାଇସେନ୍ସ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଦୁଇଟି MC-130J କମାଣ୍ଡୋ II ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପରେସନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ HH-60W ଜଲି ଗ୍ରୀନ୍ II ହେଲିକପ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

୨୮ ଫେବୃଆରୀରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ, ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଏକ ସିରିଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଇରାନ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ଜୀବନରେଖା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅବରୋଧ କରିଛି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ବିଶ୍ୱର କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏହା ଦେଇ ଗତି କରେ। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଏପ୍ରିଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଆହୁରି ବଡ଼ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।

 

Narmada Behera

