Republic Day 2026: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏୟାର ସୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରେଖା ଉପରେ ଗର୍ଜନ କରିବେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଶତୃ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକ୍ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର (ପିଓକେ)ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଭାରତ ଦୁଇଗୁଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା।
ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଫ୍ଲାଏପାଷ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷର ପରେଡର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ । ଏହି ଫ୍ଲାଏପାଷ୍ଟରେ ରାଫେଲ, ସୁଖୋଇ, ଜାଗୁଆର ଏବଂ ମିଗ୍-୨୯ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ସାମିଲ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ, ୬ରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ର ଉଡ଼ିବେ। ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ପରିବହନ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମେଶନରେ ଦେଖାଯିବ।
ଏହି ବର୍ଷ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂତନ ଭୈରବ ବାଟାଲିଅନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ସଲାମ କରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରର ସଫଳତା ପରେ, ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କାରଗିଲ୍ ରୁ ଏହି ନୂତନ ହାଲୁକା କମାଣ୍ଡୋ ବାଟାଲିଅନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ଭୈରବ ବାଟାଲିଅନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଛଅ ମାସରେ ମୋଟ ୨୫ଟି ବାଟାଲିଅନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୈରବ ବାଟାଲିଅନରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଜଣ ବିଶେଷ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରୁତ, ହଠାତ୍ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ବାଟାଲିଅନଗୁଡ଼ିକ ଜୟପୁରରେ ସେନା ଦିବସ ପରେଡରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।
ଚଳିତ ବର୍ଷର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ କେବଳ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେବ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ସବୁଥର ପରି, ସାଧାରଣ ଜନତା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପରେଡ୍ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଜାନୁଆରୀ ୫ରୁ ୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଟଙ୍କାରୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଟିକେଟ୍ ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ।
