JK Rajyasabha Election: ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ: ବିଜେପିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ୪ଟିରୁ ୩ଟି ଆସନରେ ଏନସିର ବିଜୟ

JK Rajyasabha Election: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଶୁକ୍ରବାର (୨୪ ଅକ୍ଟୋବର) ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଚାରୋଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଗୋଟିଏରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ସତପାଲ ଶର୍ମା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସର (ଏନସି) ଚୌଧୁରୀ ମହମ୍ମଦ ରମଜାନ, ଜି.ଏସ୍. ଓବେରୟ ଓରଫ ଶମ୍ମି ଓବେରୟ ଏବଂ ସଜ୍ଜାଦ କିଚଲୁ ସମସ୍ତେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଜ୍ଜାଦ ୫୭ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି। ଚୌଧୁରୀ ମହମ୍ମଦ ରମଜାନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ବିଜେପିର ଅଲି ମହମ୍ମଦ ମିରଙ୍କ ସହ ଥିଲେ। ସଜ୍ଜାଦ କିଚଲୁ ବିଜେପିର ରାକେଶ ମହାଜନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ଶମ୍ମି ଓବେରୟ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବାରେ ପ୍ରଥମ ଶିଖ ନେତା ହେବେ। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂର ଚାରୋଟି ଉଦାହରଣ ହୋଇଥିଲା।
୩୭୦ ହଟିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ
୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୨୦୧୯ରେ ଧାରା ୩୭୦ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରକୁ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରୁ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ତିନୋଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଭକ୍ତ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ଚାରୋଟି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଁ ତିନୋଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପୃଥକ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା।
ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଦଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି.ଏସ୍. ଓବେରୟ ଏବଂ ଏହାର ଯୁବ ରାଜ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଇମ୍ରାନ ନବି ଡାରଙ୍କୁ ବିଜେପିର ସତପାଲ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। ଜି.ଏସ୍. ଓବେରୟଙ୍କୁ ଶମ୍ମି ଓବେରୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏନସିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ପିଡିପି ଓ କଂଗ୍ରେସ
ଶାସକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨୩) ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟି (ପିଡିପି) ସେମାନଙ୍କ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ତିନି ଧାଡି ହ୍ୱିପ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ। ପିଡିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଉଭୟ ଶାସକ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସକୁ ସମର୍ଥନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।
ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୮୮ ବିଧାୟକ
ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭାରେ ମୋଟ ୮୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଏବଂ ପିଡିପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଶାସକ ମେଣ୍ଟର ୫୭ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ୨୮ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ତୃତୀୟ ଅଧିସୂଚନାରେ ରଣନୀତିକ ଭାବରେ ଏହାର ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ୟୁନିଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ସତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛି।