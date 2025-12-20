Advertisement
ବାଂଲାଦେଶର ହିଂସାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ

ଢାକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦୁଇଟି ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 03:47 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଛାତ୍ର ନେତା ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ବାଂଲାଦେଶରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଗତବର୍ଷ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗୁରୁବାର ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି । ସରକାରଙ୍କୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଢାକାରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ବାଂଲାଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।

ବାଂଲାଦେଶ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X' ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ଏପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ। "ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନ୍ କାନୁନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। 

