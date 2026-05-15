RG Kar Case: ୩ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 10:39 PM IST

RG Kar Case: ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ତିନି ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋୟଲଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅବହେଳା ଏବଂ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହଇରାଣ କରିବାର ଅଭିଯୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।

ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଲକାତାର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ କମିଶନର ବିନୀତ ଗୋୟଲ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଇନ୍ଦିରା ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଘଟିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, କିଛି ଅଧିକାରୀ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ସମଗ୍ର ମାମଲାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, କୋଲକାତା ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା । ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ପିଡିତାଙ୍କ ମା’ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଏହି ମାମଲାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ପରିବାର ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ମଧ୍ୟରେ, ସରକାର ଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ କରାଯିବ। ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ଭିନିତ ଗୋୟଲ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ କ୍ୟାଡରର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଆରଜି କର ମାମଲା ପ୍ରଘଟ ହେବା ସମୟରେ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଆରଜି କର ମାମଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ କୋଲକାତା ପୋଲିସ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା, ଯାହା ବିନିତ ଗୋୟଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲା। ମାମଲାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତର ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆରଜି କର ମାମଲା ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ମୁଖାର୍ଜୀ କୋଲକାତା ପୋଲିସରେ ଡେପୁଟି କମିଶନର (କେନ୍ଦ୍ରୀୟ) ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉଭୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଲଗାତାର ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେ, ମାମଲା ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା କୋଲକାତା ପୋଲିସର ଉତ୍ତର ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି କମିଶନର ଥିଲେ। ତଦନ୍ତର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଥିଲା। ସରକାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଷେକ ଗୁପ୍ତା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଘୋର ଅବହେଳା କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

