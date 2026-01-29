Advertisement
RG Kar Case: ଆରଜି କର ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ !

RG Kar Case: ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି।

Jan 29, 2026, 05:41 PM IST

RG Kar Case: ଅଗଷ୍ଟ ୯, ୨୦୨୪ରେ କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଜଣେ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ, ମହିଳା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଆରଜି କର ପୀଡିତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ପୀଡିତାଙ୍କ ମାତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉଭୟଙ୍କୁ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଟିଏମସି ଆମକୁ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ।"

ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୀଡିତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, "TMC, CPM ଏବଂ BJP ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ନାହୁଁ; ଆମେ କେବଳ ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ, ଆମେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ।" ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଆମେ ଯେକୌଣସି ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବୁ ଯିଏ ଆମ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁନାହୁଁ।"

ଆମର ଲଢ଼େଇ କେବଳ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ଖେଳାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ରୋକଠୋକ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କୋଲକାତା ପୋଲିସ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପରେ CBI ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷିତ କରିଛି ଯେ, ସଞ୍ଜୟ ରାୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ରାୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।

ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସତ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ମାମଲା ପାଇଁ କେବଳ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

