କ’ଣ ଏହି Right to Recall? କାମ ନ କଲେ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ ଭୋଟର?

ଚଢା X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଭୋଟରମାନେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିପାରିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଭାରତୀୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ବାଛିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର "ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାର" ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ।
Right to Recall: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରାଘବ ଚଢା ବୁଧବାର ଭାରତର ସଂସଦୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ "ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାର"(Right to Recall) ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଧାରଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଢା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଶୃତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବାର ଅଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ସେ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ।" "ଏପରି କୌଣସି ବୃତ୍ତି ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିଣାମ ବିନା ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ୨୪ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ "ପୁନଃକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧିକାର" ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ସଂସଦରେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ:
ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଧିକାର କ'ଣ?
ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ, ଚଢା ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ "ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅ-ନିର୍ବାଚିତ କରିବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥାଏ।" ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହଟାଇ ପାରିବେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ମହାଭିଯୋଗ କରିପାରିବା ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଏକ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିପାରିବାନାହିଁ, ତେବେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁରା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି?"
If voters can HIRE a neta, they should be able to FIRE the neta too.
If Indian voters have the Right to Elect, they should have the ‘RIGHT TO RECALL’ too.
Right to Recall is a mechanism that empowers voters to de-elect an elected representative, before their term ends, if they… pic.twitter.com/6mB4gpQKPu
— Raghav Chadha (@raghav_chadha) February 11, 2026
ଚଢା ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଭୋଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଅତି କମରେ ୩୫ ରୁ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକ ଯାଞ୍ଚ ଆବେଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଟ୍ରିଗରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ।" ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ୧୮ ମାସ ସମୟ ଅଛି, ଯାହା ପରେ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯଦି ୫୦% ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ପ୍ରତ୍ୟାହାରକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
ଭାରତରେ, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଂସଦ କିମ୍ବା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ।
କେଉଁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି?
-ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା
-ଇଂଲଣ୍ଡ
-ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ
-ଭେନେଜୁଏଲା
-ପେରୁ
-ଏକ୍ୱାଡୋର
-ଜାପାନ
-ତାଇୱାନ
-କାନାଡା (ବ୍ରିଟିଶ କୋଲମ୍ବିଆ)