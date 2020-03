ସରକାରଙ୍କୁ ଋଷି କପୁରଙ୍କ ଅପିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୋଲାଯାଉ ମଦ ଦୋକାନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଦେଶରେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୯୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୨୧ ଜଣ କୋରୋନା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶରେ ୨୧ ଦିନର ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ ଡାଉନରେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଭିନେତା ଋଷି କପୁର ଏକ ନିଆରା ଆଇଡିଆ ଦେଇଛନ୍ତି ।

State governments desperately need the money from the excise. Frustration should not add up with depression. As it is pee to rahe hain legalize kar do no hypocrisy. My thoughts.

ଋଷି କପୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉଚିତ୍। ମୋତେ ଭୁଲ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ ଘରେ ବସି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ଡାକ୍ତର-ପୋଲିସ୍ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଯାହାହେଉ, ଏହାକୁ ବ୍ଲାକରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ।

Think. Government should for sometime in the evening open all licensed liquor stores. Don’t get me wrong. Man will be at home only what with all this depression, uncertainty around. Cops,doctors,civilians etc... need some release. Black mein to sell ho hi raha hai. ( cont. 2)

— Rishi Kapoor (@chintskap) March 28, 2020