ଗୁଜୁରାଟର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ରିଭାବା ଜାଡେଜା, ସ୍ୱାମୀ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହେଲେ ଭାବପ୍ରବଣ

Rivaba Jadeja: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିଭାବା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ଗୁଜୁରାଟରେ ନବଗଠିତ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରିଭାବା। ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପୂର୍ବରୁ ରିଭାବା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ଗୁରୁବାର, ଗୁଜୁରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ୨୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ରିଭାବା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ରିଭାବାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଜଣ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ।
ସ୍ୱାମୀ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ରିଭାବା ଜାଡେଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, "ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରି ଚାଲିବ ଏବଂ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ମୁଁ ଗୁଜୁରାଟ ସରକାରରେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ତୁମର ବହୁତ ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।"
ରିଭାବା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବା ପରେ ଜାମନଗରରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରିଭାବା ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜାମନଗର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନରେ ହିଁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ରିଭାବା।
ଜାମନଗର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ ବାଣ ଫୁଟାଇ ଉତ୍ସବ ମନାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ରିଭାବା ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଜାମନଗର ଜିଲ୍ଲା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
