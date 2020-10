ବେରୋଜଗାରୀ ପରେ ଦରବୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ବେକରେ 'ମହଙ୍ଗା ପିଆଜ' ମାଳ

ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (Bihar Assembly Poll 2020) ଲାଗି ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର (Election Manifesto) ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଜନସମର୍ଥନ ହାତେଇବାକୁ ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଏଥରର ନିର୍ବାଚନରେ ରୋଜଗାର, ପଳାୟନ, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପରେ ଏବେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।

ରୋଜଗାର ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ପରେ ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ-ଆରଜେଡି (RJD-Rastriya Janata Dal) ନେତୃତ୍ୱାଧିନ ମହାମେଣ୍ଟ (Grand Alliance) ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ (Tejashwi Yadav) ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ (Onion) ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆରଜେଡି ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ପିଆଜ ମାଳ ପିନ୍ଧି ଏହାର ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

Those who were speaking about onion when it touched Rs 50-60/kg are now silent when it has crossed Rs 80/kg. Farmers are being destroyed, youth is unemployed, Bihar is poor and people are migrating for education, jobs & medical help. Starvation is on a rise: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/m7B3WpiRXr

— ANI (@ANI) October 26, 2020