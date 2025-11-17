Advertisement
Road accident in saudi ସାଉଦିରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ୪୨ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବରେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଧୂଆଁ ବହୁଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Nov 17, 2025, 11:48 AM IST

Road accidentin Saudi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବରେ ସୋମବାର ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ଏକ ବସ୍ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଧୂଆଁ ବହୁଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୪୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ମହିଳା ଏବଂ ୧୧ ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତାହତଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ୪ ଜଣଙ୍କୁ ମଦିନାର ଅଲ୍-ହାମନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଉମରାହ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବସ୍ ଯୋଗେ ମଦିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ମୁଫ୍ରିହାଟ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମକ୍କା-ମଦିନା ରାଜପଥ ଉମରାହ ଏବଂ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବସ୍‌ଟି ପ୍ରାୟ ୫୦ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ଜଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। 

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ତାଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସାଉଦି ଆରବର ମଦିନାରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଁ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ। ରିୟାଦରେ ଆମର ଦୂତାବାସ ଏବଂ ଜେଦ୍ଦାରେ କନସୁଲେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ।

ସାଉଦି ଆରବରେ ଘଟିଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ୍ ଓୱେସି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ୪୨ ଜଣ ହଜ୍ ଯାତ୍ରୀ ବସ୍‌ରେ ଥିଲେ ଯାହା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ରିୟାଦରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ମିଶନ୍ (ଡିସିଏମ) ଆବୁ ମାଥେନ ଜର୍ଜଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି। ସେ ମୋତେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ରିୟାଦ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଛି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍. ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ, ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।"

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

