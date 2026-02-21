Road Accident: ପୁଣି ଥରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଦୃତ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଡେଲିଭର ବୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

Advertisement
Feb 21, 2026, 08:11 AM IST

Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ବେପରୁଆ ପୁଣି ଥରେ ଜୀବନ ନେଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ସୁଭାଷ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଡେଲିଭରି ବୟର ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ଏକ ଜଣାଶୁଣା ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଦାବି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରି ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ।

ପଶ୍ଚିମ ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସୁଭାଷ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବା ମୃତକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଟରରେ ଅର୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଜୋରଦାର ଥିଲା ଯେ ସ୍କୁଟରରେ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

କାର ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ କି?
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାରଟି ରାସ୍ତା ସୀମାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ବେଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଧକ୍କା ପରେ ସ୍କୁଟରଟି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗାଡ଼ିଟି ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାରଟି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବାଇକ୍ ଏବଂ କାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପୁଣି ଥରେ ରାତିରେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡି ଚାଳନା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି।

