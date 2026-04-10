Cashless Treatment: ଏଣିତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆଉ ରହିବନି ଅର୍ଥବିନା ଚିକିତ୍ସାର ଭୟ । କାହିଁକିନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜେ.ବି. ପାର୍ଦିୱାଲା ଏବଂ କେ.ବି.ବିଶ୍ୱନାଥନଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାତ ଦିନର ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
କୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ୬ ରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟରେ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପୀଡିତମାନେ ଦେଢ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ସାତ ଦିନର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନଜର ରଖିବ। ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ କେ.ସି. ଜୈନ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ ଯେ, ମୋଟର ଯାନ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୨(୧) ଅନୁଯାୟୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପୀଡିତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ଉଚିତ୍।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ବାଢି କହିଥିଲେ ଯେ,ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗାଡି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି (ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ) ବୀମା ଦ୍ୱାରା କଭର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସୀମା ନାହିଁ,ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦେଢଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ? ସର୍ବପରି, ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦାବି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରେ। ତେବେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା କାହିଁକି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? କୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି, ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ କମିଟିକୁ ଏହା ବିଚାର କରିବାକୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।
୯୮% ପୀଡିତଙ୍କୁ ୬୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ:
କମିଟି ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ୯୮% ପୀଡିତଙ୍କୁ ୬୦,୦୦୦ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ତଥାପି,ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ, କମିଟି ସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ୨୦୧୯ ଓ ୨୦୨୧ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ଆଇନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥିଲା। ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି କରାଯିବ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ଅଣ-ସଂଶୋଧନଯୋଗ୍ୟ ଅପରାଧ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଆଡଭୋକେଟ୍ କେସି ଜୈନ୍ ଏହି ଆଇନର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ଏପରି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ବେଆଇନ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଭୟର କାରଣକୁ ଦୂର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜୈନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ ୧୨ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହେବ। ନଗଦହୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ଏ-କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।