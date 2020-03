କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସହାୟତାରେ ହାତ ବଢାଇଲେ 'ହିଟମ୍ୟାନ'

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଆଗରେ କୋରୋନା ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ । ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଦାନ କରି କୋରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି । ଏହି କ୍ରମରେ ଏହି ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା । ସେ ଏହି କୋଭିଡ-19 ସହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗଦାନ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

We need our country back on feet & the onus is on us. I’ve done my bit to donate 45lakhs to #PMCaresFunds, 25lakhs to #CMReliefFund Maharashtra, 5lakhs to @FeedingIndia and 5lakhs to #WelfareOfStrayDogs.Let’s get behind our leaders and support them @narendramodi @CMOMaharashtra

— Rohit Sharma (@ImRo45) March 31, 2020