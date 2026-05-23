Rozgar Mela: ଆଜି ରୋଜଗାର ମେଳା, ୫୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବତଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦୀ

Zee OdishaOdisha National-InternationalRozgar Mela: ଆଜି ରୋଜଗାର ମେଳା, ୫୧,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବତଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିବେ ମୋଦୀ

Rozgar Mela: ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧ଟା ରେ ଦେଶର ୪୭ଟି ସ୍ଥାନରେ ୧୯ ତମ ରୋଜଗାର ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେସିଂ ଜରିଆରେ ୫୧,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ନବ ନିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। 

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: May 23, 2026, 06:39 AM IST

ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୧୮ ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ସାରା ଆମର ଯୁବ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଟଳ। ଏହି ଦିଗରେ, ମୁଁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବି, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇବି।"

ଦେଶ ସାରାରୁ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନିଯୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କରାଯିବ। ଯେପରିକି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଆର୍ଥିକ ସେବା ବିଭାଗ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାମିଲ୍ ରହିଛି।

ପାଟନାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦାନାପୁର ରେଳ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ରେଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅଭିଯାନ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି।

Narmada Behera

