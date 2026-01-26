ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଗଲା, ହୃଦୟ ଜିତିଲେ RPF ଯବାନ

କଲ୍ୟାଣ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଳନ୍ତା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ହଠାତ୍ ଖସିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା RPF ଯବାନ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି।
Railway News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କଲ୍ୟାଣ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀରୁ ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଏକ ପରିବାର । ସେମଧ୍ୟରେ ଜଣେ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ବୟସ ୬୦ ଏବଂ ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା। ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଥାନେ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲେ । କଲ୍ୟାଣ ଷ୍ଟେସନରେ ନିକଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଜଣକ ଭାରସ୍ୟାମ ହରାଇ ଟ୍ରେନରୁ ଖସିପଡୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗର୍ତ୍ତରେ ଗୋଡ ପଶିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ଟାଣିହୋଇ କିଛି ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ଟ୍ରେନ୍ର ପାଦଚଲା ବୋର୍ଡକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୪-୫ରେ ନିୟୋଜିତ RPF ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଶରଦ ଘରାଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିଳମ୍ୱ ନକରି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ବୃଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଗିଥିବା CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିଲା । ଯଦି ଆରପିଏଫ ଶରଦ ଘରାଟେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ କଣ ଯେ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହା ସଭିଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ।
ହେଡ୍ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଶରଦ ଘରାଟେଙ୍କ ସାହସିକତା ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ ରେଳଆତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଆରପିଏଫ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ RPF ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଧିକାରୀ-ଇନ୍-ଚାରି ପି.ଆର. ମୀନା ତାଙ୍କ ଶରଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଡିଭିଜନର ବରିଷ୍ଠ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ରିଷି ଶୁକ୍ଳା ମଧ୍ୟ ଶରଦଙ୍କ ସାହସ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶରଦ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।
କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଶରଦ ଘରାଟେଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ କଲ୍ୟାଣ RPF ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ରେଳୱେ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି । କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଶରଦଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶରଦଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଲେ ।
